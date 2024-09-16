Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, Eylül ve Ekim aylarında müzikseverlere çeşitli konserlerle dolu bir program sunuyor. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ve grupları, bu tarihi mekanda performans sergileyecek. İşte kaçırmamanız gereken konserler:

1. Melek Mosso - 21 Eylül 19:00

Melek Mosso, 21 Eylül'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne alıyor. Enerjik performansı ve etkileyici vokaliyle Mosso, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

2. Gülşen, Murat Boz, Lil Zey, Can Koç - 22 Eylül 17:00

22 Eylül'de büyük bir konser maratonuna hazır olun! Gülşen, Murat Boz, Lil Zey ve Can Koç'un performans sergileyeceği bu etkinlik, müzikseverler için tam bir festival havası yaratacak.

3. Sagopa Kajmer, Ati242, Ramiz - 27 Eylül 18:00

Rap müziğin sevilen isimleri Sagopa Kajmer, Ati242 ve Ramiz, 27 Eylül'de Alsancak'ta olacak. Hip-hop tutkunları için kaçırılmayacak bir konser!

4. Nihat Sırdar’la 90’lar Kafası - 28 Eylül 19:00

28 Eylül'de Nihat Sırdar'ın sunduğu 90’lar Kafası ile nostaljik bir yolculuğa çıkın. 90'ların hit parçaları ve eğlenceli atmosferi kaçırmamanız gereken bir etkinlik.

5. Hande Yener - 29 Eylül 19:00

Türk pop müziğinin yıldızlarından Hande Yener, 29 Eylül'de sahnede olacak. Yener'in enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece sizleri bekliyor.

6. Büyük ev Ablukada - 5 Ekim 14:00

Alternatif müzik severler için 5 Ekim'de Büyük ev Ablukada sahnede. Grubun farklı tarzı ve özgün müziği, bu konseri kaçırılmaması gereken bir etkinlik haline getiriyor.

7. Duman - 6 Ekim 14:00

6 Ekim'de rock müzik tutkunları için Duman konseri var. Türk rock müziğinin öncülerinden Duman, etkileyici performansı ve hit şarkılarıyla sahnede olacak.

8. Yeni Türkü & Mirkelam - 11 Ekim 19:00

11 Ekim'de, halk müziğinin sevilen grubu Yeni Türkü ve Mirkelam sahnede olacak. Hem nostaljik hem de modern bir performans deneyimi sunacak bu konseri kaçırmayın.

9. Levent Yüksel - 18 Ekim 19:00

Levent Yüksel, 18 Ekim'de Alsancak'ta sahne alacak. Pop müziğin unutulmaz isimlerinden Yüksel, şarkılarıyla dinleyicileri etkileyecek.

10. Sertab Erener - 20 Ekim 19:00

20 Ekim'de Sertab Erener'in etkileyici sesi ve sahne performansı ile büyülenmeye hazır olun. Erener'in konseri, müzikseverler için özel bir gece sunacak.

11. Halloween Party - 30 Ekim 16:00

Ekim ayında son etkinlik olarak 30 Ekim'de düzenlenecek Halloween Party, eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kostümünüzü hazırlayın ve bu korku dolu geceye katılın!