Borsa İstanbul'da 28 Nisan-4 Mayıs haftasında en çok ilgi gören hisseler belli oldu. THYAO, TUPRS ve ASELS listede ilk üçte yer aldı.

Borsa İstanbul'da 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler belli oldu. En çok tıklanan hisseler listesinde ilk sırada Türk Hava Yolları (THYAO) yer alırken, onu Tüpraş (TUPRS) ve ASELSAN (ASELS) takip etti.

THYAO zirvede yer aldı

Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da, haftalık en çok tıklanan hisseler açıklandı. 5.905 hit ile THYAO haftayı zirvede kapattı. Hisse fiyatı 292,25 TL olurken, günlük değer kaybı yüzde 0,26 olarak kaydedildi.

İkinci sırada TUPRS, üçüncü sırada ASELS

TUPRS, 5.204 tıklanma ile ikinci sırada yer aldı. Hisse fiyatı 323,50 TL seviyesindeyken, yüzde 1,04 oranında gerileme yaşandı. ASELS hisseleri ise 4.103 hit aldı ve 130,30 TL fiyatla haftayı yüzde 0,31 yükselişle tamamladı.

Diğer dikkat çeken hisselerden biri de SASA

En çok tıklanan ilk 10 hisse arasında SASA, DOAS, AEFES, A1YEN, MIATK, KONTR ve YEOTK yer aldı. Özellikle teknoloji ve savunma sanayii hisseleri, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

En çok tıklanan 10 hisse (28 Nisan - 4 Mayıs 2025)

Sıra Hisse Hit Sayısı Fiyat (TL) Günlük Değişim (%) Piyasa Değeri (TL) 1 THYAO 5.905 292,25 -0,26 403.995.000.000 2 TUPRS 5.204 323,50 -1,04 240.464.090.630 3 ASELS 4.103 130,30 0,31 615.600.000.000 4 SASA 3.593 4,07 -1,45 180.958.491.441 5 DOAS 3.012 202,20 -0,54 44.748.000.000 6 AEFES 2.932 158,40 -0,44 94.203.947.343 7 A1YEN 2.482 31,04 -6,84 1.832.600.000 8 MIATK 2.462 34,60 -0,75 17.210.960.000 9 KONTR 2.302 27,06 -0,59 17.706.000.000 10 YEOTK 2.282 41,80 -0,99 14.988.100.000