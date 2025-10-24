Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)’nun kredi derecelendirme notu belli oldu.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 24 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını duyurdu.
Buna göre, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu “AAA (tr)”, görünümü ise “Durağan” olarak teyit edildi.
THY’nin kredi notları açıklandı
KAP’a yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları’nın güncel kredi derecelendirme notları şu şekilde paylaşıldı:
|Kredi Türü
|Derecelendirme Notu
|Görünüm
|Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
|AAA (tr)
|Durağan
|Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
|J1+ (tr)
|Durağan
|Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu
|BBB+
|Durağan
|Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu
|BBB+
|Durağan
JCR Avrasya’dan finansal istikrar vurgusu
Derecelendirme kuruluşu, Türk Hava Yolları’nın yüksek operasyonel kapasitesi, güçlü marka değeri ve küresel pazar payına dikkat çekti.
Şirketin finansal sürdürülebilirliği ve borç ödeme kabiliyeti değerlendirilerek, notların mevcut seviyelerde korunmasına karar verildi.
THYAO hissesi yatırımcıların odağında
Borsa İstanbul’da işlem gören THYAO hissesi, açıklama sonrası yatırımcıların odağına yerleşti.
Uzmanlar, “AAA (tr)” teyidinin Türk Hava Yolları’nın finansal istikrarı ve borçlanma koşulları açısından pozitif bir sinyal olduğunu belirtiyor.