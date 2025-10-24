Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)’nun kredi derecelendirme notu belli oldu.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 24 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu “AAA (tr)”, görünümü ise “Durağan” olarak teyit edildi.

THY’nin kredi notları açıklandı

KAP’a yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları’nın güncel kredi derecelendirme notları şu şekilde paylaşıldı:

Kredi Türü Derecelendirme Notu Görünüm Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr) Durağan Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BBB+ Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BBB+ Durağan

JCR Avrasya’dan finansal istikrar vurgusu

Derecelendirme kuruluşu, Türk Hava Yolları’nın yüksek operasyonel kapasitesi, güçlü marka değeri ve küresel pazar payına dikkat çekti.

Şirketin finansal sürdürülebilirliği ve borç ödeme kabiliyeti değerlendirilerek, notların mevcut seviyelerde korunmasına karar verildi.

THYAO hissesi yatırımcıların odağında

Borsa İstanbul’da işlem gören THYAO hissesi, açıklama sonrası yatırımcıların odağına yerleşti.

Uzmanlar, “AAA (tr)” teyidinin Türk Hava Yolları’nın finansal istikrarı ve borçlanma koşulları açısından pozitif bir sinyal olduğunu belirtiyor.