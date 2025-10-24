Sabahattin Ali,, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’ın 1946 - 1947 yılları arasında tefrika halinde çıkarttığı Marko Paşa dergisi 22 sayının ardından kapatılmıştı. Uzun yıllar süren Marko Paşa’nın kapatılışının ardından, Ahmet Sami Özbudak’ın kaleminden Meçhul Paşa, basın dünyasının meçhule giden yolculuğunu anlatıyor.

İzleyiciler tarafındna büyük bir ilgiyle takip edilen Meçhul Paşa’nın mottosunda “Gülmezsen Cehennemdesin” kelimelerinden oluşuyor. Marok Paşa’ya nazaran 77 sayıya kadar çıkmayı başaran Maçhul Paşa, pek çok isim, matbaa, yazı işleri müdürü ve adres değiştirerek çıkartılmaya çalışılan bir yayının öyküsünü anlatıyor.

İzmirlilerin büyük bir merakla beklediği Meçhul Paşa; 27 Ekim Pazartesi günü İstinyeArt %100 Performans Arena’da sahnelecek. Bu temsili kaçıran İzmirliler için Meçhul Paşa, 16 Kasım Pazar günü saat 20:00’da İzmir’in Karşıyaka İlçesinde bulunan Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda birkez daha sahnelecek.

İzmirliler, Marko Paşa’nın reankarne olmuş halini Meçhul Paşa ile tanıyacak.