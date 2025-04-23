Türk Hava Yolları, 23 Nisan dolayısıyla 2-11 yaş arası çocuklar için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

THY’den çocuk yolculara 23 Nisan indirimi

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için özel bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2-11 yaş arasındaki çocuk yolcular, bugün ve yarın alınacak biletlerle 30 Haziran 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

Kampanya detayları

İndirimli biletlerden faydalanabilmek için ödeme aşamasında “THY2304” kodunun girilmesi gerekiyor. Kampanya, yalnızca yurt içi seferlerde geçerli olacak.

THY yetkilileri, kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere şirketin resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.