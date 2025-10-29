Çimentaş CEO’su Mirzaoğlu’nun “kartelleşmeyi reddediyorum” açıklamasına TTO Başkanı Abdulvahap Olgun sert tepki gösterdi. Olgun, İzmir’deki çimento ve beton piyasasında Rekabet Kurumu’nun uyguladığı 56 milyon TL’lik cezayı hatırlattı.

Kartel tartışmasında sular durulmuyor

EBSO Çimento ve Beton Komitesi Başkanı ve Çimentaş CEO’su Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, çimento ve beton sektöründe kartelleşme iddialarını yalanlayarak,

“Kartelleşmek eşyanın tabiatına ters, bunu şiddetle reddediyorum. Bunu söyleyenlere de bakmak lazım”

ifadelerini kullandı.

Mirzaoğlu’nun açıklamaları, TTO Başkanı Abdulvahap Olgun’un tepki gösterdiği 56 milyon TL’lik Rekabet Kurumu cezalarını gündeme getirdi.

TTO Başkanı Olgun, Mirzaoğlu’nun açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

“56 milyon cezayı ben mi yedim? Rekabet Kurumu, İzmirli çimento ve beton karteline cezayı neden kesti? Sayın Mirzaoğlu, bu cezalardan neden bahsetmiyor?”

Olgun, söz konusu cezaların, bölgede hakim konumu kötüye kullanma, fiyat ve müşteri paylaşımı gibi rekabet ihlalleri nedeniyle verildiğini hatırlattı.

Rekabet Kurumu cezaları

İlk ceza: 37.370.945 TL — bölgede müşteri paylaşımı ve rekabet ihlali

İkinci ceza: 19 milyon TL — fiyat ve müşteri paylaşımı uygulamaları

Toplam: 56 milyon TL

Olgun, Mirzaoğlu’nun cezaları görmezden gelerek Avrupa ile kıyaslama yapmasını eleştirerek, İzmir’in Türkiye genelinde en yüksek beton fiyatına sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa kıyaslamasına tepki

Mirzaoğlu, fiyatların dünya ortalamasının çok altında olduğunu belirterek,

“Türkiye’de çimento ve beton Avrupa’nın 3’te 1 fiyatına satılıyor”

ifadelerini kullandı.

Olgun ise buna karşılık, Türkiye içindeki farklı şehir fiyatlarını örnek gösterdi:

İzmir: 3.000 TL/m³

Manisa: 2.800 TL/m³

Antalya: 2.600 TL/m³

Ankara: 2.500 TL/m³

Eskişehir: 2.700 TL/m³

Trabzon & Bursa: 2.400 TL/m³

Denizli: 2.200 TL/m³ Altın piyasasında yükseliş trendleri sürüyor İçeriği Görüntüle

Olgun, bu fiyat farklarının İzmir’deki kartel yapısını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.