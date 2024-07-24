THY’den yüzde 40 indirimli yurt dışı tatil kampanyası!

Türk Hava Yolları, yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Turkish Airlines Holidays ile seçili Avrupa noktalarına yapılan rezervasyonlarda yüzde 40’a varan indirimler sağlanıyor.

İndirimli uçuş ve konaklama fırsatlarından yararlanarak Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli ve Roma gibi destinasyonlarda tatil planlayanlar, www.turkishairlinesholidays.com üzerinden rezervasyon yaparak bu avantajlardan yararlanabilirler.

Kampanya, rezervasyonların 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılması ve konaklamanın 1 Temmuz 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmesi şartıyla geçerli olacaktır. İndirimden sadece belirtilen web sitesi aracılığıyla rezervasyon yapanlar yararlanabilir