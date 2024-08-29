Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin tarım ve gıda sanayi ihracatındaki büyümeyi vurgulayarak, hükümetin tarım politikalarını güçlendirme ve çiftçilere desteği artırma yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Türkiye'nin tarım ihracatı tarihi zirvede

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, tarım sektörüne yönelik önemli mesajlar verdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel tarım ihracatında yaşanan gerilemeye rağmen Türkiye'nin bu alandaki pazar payının son beş yılda istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının yüzde 726 artışla 30,9 milyar dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını vurgulayan Bolat, bu başarının altını çizdi.

Çiftçiye ve üreticiye destek devam ediyor

Bakan Bolat, hükümetin tarım politikalarını güçlendirme konusunda kararlı olduğunu ve çiftçi ile üreticilere verilen desteği artırmaya devam edeceklerini ifade etti. Ticaret Bakanlığı olarak, uygulamaya koydukları politikalarla, hal ve pazar esnafının, üreticilerin, kooperatiflerin ve vatandaşların haklarını koruma konusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Tarım sektöründe hedefler büyük

Türkiye'nin tarım sektöründe elde ettiği bu başarı, hükümetin doğru tarım politikaları ve destekleriyle mümkün oldu. Bakan Bolat, hükümetin tarım politikalarını daha da güçlendirme hedefiyle, sektördeki büyümenin devam edeceğini söyledi.