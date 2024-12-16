Müzikseverler, 25 Aralık 2024 tarihinde İzmir’de unutulmaz bir geceye hazır olun! Stabil, Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Saat 22:00’de başlayacak olan bu özel konser, kaliteli müzikle dolu bir gece vaat ediyor.

Hayal Kahvesi’nde müzik dolu bir gece

İzmir'in en popüler mekanlarından biri olan Hayal Kahvesi, bu kez Stabil’in enerjik performansına ev sahipliği yapacak. Müzik tutkunları, 2024 yılının sonlarına yaklaşırken sahne alacak olan Stabil'in enerjisiyle coşmaya hazırlanıyor.

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden biri olarak bilinen Stabil, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Hayranları, grubun en sevilen parçalarının yanı sıra sürprizlerle de karşılaşacak. Stabil’in kendine özgü sahne performansı ve enerjisi, konserde izleyicileri mest edecek.