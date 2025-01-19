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Firma taleplerine istinaden 27 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, 2 belge ise Bakanlık tarafından resen iptal edildi.

Açıklanan verilere göre, Aralık ayında 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Bunun yanı sıra 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 114 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı 'nın Aralık 2024'e ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgelerine dair listeleri Resmi Gazete ’de yayımlandı.

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