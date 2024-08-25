Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi, Arap koşu taylarını İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek açık artırmayla satışa sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yönetilen Sultansuyu Tarım İşletmesi, 15 safkan elit Arap koşu tayını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu özel taylar 24 Eylül tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, teker teker alıcılarla buluşacak.

Satışa sunulacak taylar için belirlenen geçici teminat bedeli, her bir tay için 200 bin lira olarak açıklandı. İhale şartnamesine ve ayrıntılı bilgilere www.tigem.gov.tr internet adresinden ve Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden ulaşılabilecek.