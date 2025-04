TİMBİR, gazetecilere yönelik çevrim içi eğitim programı düzenledi. Eğitimde sosyal medya kullanımının habercilikteki önemi ve dijital dönüşüm konuşuldu.

TİMBİR, gazetecilere dijital habercilik eğitimi verdi

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), gazetecilere yönelik olarak dijital haberciliği ele alan çevrim içi bir eğitim programı düzenledi. "Sosyal Medyaya Güven, Etki ve Dönüşüm" başlıklı program, Türkiye'nin farklı illerinden katılan gazetecilere sosyal medya yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerini anlattı. Eğitim, TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Tokuş'un moderatörlüğünde Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.

“TİMBİR Akademi'yi hep birlikte büyüteceğiz”

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, eğitimde yaptığı konuşmada TİMBİR Akademi'nin yeni kurulan bir yapı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"TİMBİR Akademi, kendi eğitimimizi kendimiz verelim anlayışıyla kurduğumuz bir platform. Sosyal medya yönetimi, özellikle haber siteleri için büyük bir önem taşıyor. Sosyal medyayı doğru kullanmamız gerekiyor. Özlem hocamız bizlere çok değerli bilgiler aktarıyor. Kültür ve Turizm Basın Elçileri projesinin sonuçlarını almaya başladık. Ayrıca spor ve yapay zeka ile habercilik üzerine de eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. TİMBİR Akademi'yi birlikte büyüteceğiz."

Dijital platformlarda gazeteciliğin evrimi

Eğitimde sunum yapan eğitmen Özlem Saraç, medyanın dijitalleşme sürecine dikkat çekti ve sosyal medya kullanımının habercilikteki önemini vurguladı. Saraç, "Gazetecilik dijital platformlara taşındı. Medya evrimleşti. Eskiden televizyon, radyo ve açık hava medya araçları varken, bunlar yerini YouTube, Spotify ve YouTube Müzik gibi dijital platformlara bıraktı. ChatGPT gibi yapay zeka platformları da yeni nesil medyanın bir parçası haline geldi" dedi.

Sosyal medyada etkili habercilik yapma yolları

Sosyal medya kullanıcılarının haberle etkileşimde bulunma alışkanlıkları üzerinde duran Saraç, her platformun farklı amaçlarla kullanıldığını belirtti:

"Her platformu aynı amaçla kullanmıyoruz; Twitter'da haber okuyan bir kişi, Instagram'da arkadaşlarını takip ediyor, TikTok'ta ise eğlenceli içerikler izliyor. Gazeteciler olarak sosyal medya ortamlarında varlığımızı hissettirmeliyiz. Çünkü bir YouTube kullanıcısı, aynı zamanda Facebook ve Instagram kullanıcısıdır ve her platformda farklı içerik arayışındadır."

Sosyal medya, haber kaynağı olarak daha fazla kullanılıyor

Saraç, sosyal medya etkileşimlerinin haber üretme sürecine etkisini de şu şekilde değerlendirdi:

"Sosyal medya, çift yönlü bir iletişim sağlıyor. İnsanlar sadece haberleri değil, aynı zamanda kendi içeriklerini de üretip paylaşabiliyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki, insanların yüzde 75’i sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak kullanıyor."

Saraç, dijital mecralarda içerik üretirken dikkat edilmesi gereken unsurlara da değindi:

"Gazetecilikte manşetlerin önemi hala geçerlidir. Ancak dijital mecrada, başlık çarpıcı olsa da fazla siteye yönlendirme yapılmamalıdır. Kullanıcıların sayfada uzun süre kalması için içeriklerin verimli ve odaklanmış olması gerekir. Aksi takdirde, tıklanma oranları artsa da içerik görünürlüğü olumsuz etkilenebilir."

TİMBİR Akademi’nin gelecek planları

TİMBİR, ilerleyen dönemlerde dijital habercilik, sosyal medya yönetimi ve yapay zeka ile habercilik gibi farklı alanlarda eğitim programları düzenlemeyi sürdürecek.