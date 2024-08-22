1 Mart’taki trafik kazasında Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu

İstanbul'da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Cihantimur, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranarak 106 gün sonra Boston'da yakalanıp cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki telefon hakkını sadece sevgilisi için kullanmış

Cezaevinde kötü koşullar nedeniyle iki kez yeri değiştirilen Timur Cihantimur'un, avukatları tarafından psikolojik durumunun kötü olduğu gerekçesiyle tahliyesi talep edildi. Ancak, cezaevindeki telefon hakkını sadece İstanbul'daki sevgilisiyle iletişim kurmak için kullandığı ortaya çıktı. Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ile hiçbir iletişim kurmadığı bildirildi.