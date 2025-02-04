Bursa'nın Gemlik ilçesinde TIR’ın arkadan çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan biri ağır, dokuz kişi yaralandı.

Yalova-Bursa yolu Gemlik Serbest Bölge girişinde saat 15.30 sıralarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 TK 262 plakalı TIR, otomotiv ve tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 16 S 7137 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Savrulan otobüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan şoför ile işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınırken, sekiz işçinin hafif yaralandığı, otobüs şoförünün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.