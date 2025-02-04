Ünlü filozof Aristoteles’in yapay zeka ile oluşturulan görseli, ünlü oyuncu Halit Ergenç’e benzetildi. Bu şaşırtıcı benzerlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı!

Son dönemde Ayşe Barım olaylarıyla gündeme gelen Halit Ergenç, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Yapay zeka tarafından oluşturulan bir çalışmada Aristoteles’in modern versiyonu üretilirken, ünlü filozofun Halit Ergenç’e çarpıcı derecede benzediği fark edildi.

Yapay zeka tarihi figürleri günümüze uyarladı

Hashem Al-Ghaili adlı sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka kullanarak tarihin önemli isimlerini modern çağda nasıl görünecekleriyle ilgili bir projeye imza attı. Çalışmada William Shakespeare, Vincent van Gogh, Benjamin Franklin, Michelangelo, Nikola Tesla, Augustus ve Aristoteles gibi isimler günümüze uyarlanarak görselleştirildi.

Ancak en çok dikkat çeken detay, Aristoteles’in Halit Ergenç ile olan inanılmaz benzerliği oldu! Sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği konuşurken, birçok kişi “Aristoteles, Halit Ergenç’in kayıp akrabası olabilir mi?” şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Yapay zeka ile oluşturulan görseller kısa sürede viral hale gelirken, Aristoteles’in Halit Ergenç’e olan benzerliği Türkiye’de gündem oldu. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun tarihi dizilerde bir filozofu canlandırması gerektiği yönünde yorumlar yaptı.