İzmir'in Tire ilçesinde kaçak kazıların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan bakanlık uzmanları yerleşim yeri kalıntıları buldu. Kurul tarihî kalıntının bulunduğu parseli “üçüncü derece arkeolojik sit alanı” ilân etti.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bir bölgeyi daha arkeolojik sit ilan ettiğini duyurdu.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir İli, Tire İlçesi, Akyurt Mahallesinde özel mülkiyete ait 109 ada, 10 parselde gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda yüzeyden yaklaşık 1,5 metre derinlikte duvar kalıntısı ile bir mekânı örten beşik tonozdan kalan bir bölümün ortaya çıkarıldığını tespit etti.

Kurul, kazı alanında mimari elemanların çukurun içinde ve etrafına dağıtıldığı tespit etti. Taşınmazın yüzeyinde pişmiş topraktan yer döşemesi ya da çatı kiremidi, kalypter parçaları, tuğla vb. mimari malzemeler ile çeşitli seramik örneklere rastlandı. Kurul tarihî kalıntının bulunduğu parseli “üçüncü derece arkeolojik sit alanı” ilân etti. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararında şöyle denildi:

“2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi kapsamında ve Tespit Tescil Yönetmeliğinin 6. maddesi doğrultusunda, kararımız eki koordinatlı haritada gösterildiği şekilde taşınmazın bir bölümünün ‘3. derece arkeolojik sit alanı’ olarak tescillenmesine, tescil/sit fişinin onaylanmasına, taşınmazların tapu kaydına Tapu Müdürlüğünce ‘3.derece arkeolojik sit alanıdır’ şerhinin konulmasına… Taşınmazdaki kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğünün denetiminde kapatılmasının sağlanmasına, alanda her türlü tahribatın ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.”

Kurul, söz konusu alana yönelik koruma amaçlı imar planlarının yapılmasını ve koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar da geçiş dönemi koruma esaslarının uygulanmasını istedi.