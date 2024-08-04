İzmir'in Tire ilçesinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla tarihi kalıntılar çıkan alan koruma altına alındı.

Tire'de bir özel mülkiyette yapılan kaçak kazıyı incelemeye giden Tire Müze Müdürlüğü ekipleri kaçak kazının yapıldığı yerde tümülüs varlığını tespit etti. Mezar ya da mezarlık içerdiği düşünülen toprak yığılarak oluşturulmuş yapılar için kullanılan tümülüsün tespitini yapan müze ekipleri sayesinde kaçak kazı bölgesi koruma altına alındı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“İzmir İli, Tire İlçesi, Eskioba Mahallesinde özel mülkiyete ait 109 ada, 25 parsel (kısmen) ve Yenioba Mahallesi 107 ada, I parselde (kısmen) yapılan kaçak kazı sonucunda Tire Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve kısmen tahrip edilmiş olan tümülüsün 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında bulunması nedeniyle 2863 sayılı Yasanın 7. Maddesi hükümleri gereğince Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, taşınmazın koruma grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki harita ve koordinat listesinde gösterilen alanların koruma alanı olarak belirlenmesine, ayrıca Tire Müze Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olduğundan açılan yasal soruşturma sonucundan bilgi verilmesine, kaçak kazı çukurlarının adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili Belediyesince Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına bu aşamada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi.”

Tümülüs

Tümülüs, Latince bir sözcük olup (çoğulu tümüli), bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen ad.

Höyük ve kurgan (Orta Asya'da) da denilen tümülüs yapma geleneğine sahip ulusların sayısı fazla değildir. Bunlara en çok Anadolu'da, Trakya'da, Orta Asya'da, Rusya'da ve Meksika'da rastlanıyor.