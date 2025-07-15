Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Volo Şampiyonası Yer Oyunları Müsabakaları, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yanındaki açık otopark alanında başladı.

42 ilden gelen 130 sporcu mücadele eden ve 14 Temmuz Pazar günü başlayan organizasyonda, müsabakalarda daha önce dünya ve Türkiye şampiyonu olmuş başarılı sporcular da yer alıyor. Açılış törenine Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircoğlu da katılarak sporculara başarılar diledi.

Tire Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı büyük organizasyonda müsabakalar, izleyicilere açık olarak gerçekleştiriliyor.

18 Temmuz’da bitecek olan şampiyonanın ardından, 19 Temmuz itibarıyla millî takım seçmeleri başlayacak ve 21 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Şampiyona kapsamında müsabakalar her gün saat 17.00’de başlayıp 00.50’de sona erecek.