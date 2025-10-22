Firuze Engin’in eseri olan ve Hakan Taner Yıldırım tarafında genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Cambazın Cenazesi adlı oyun, 28 Ekim Salı günü saat 20:00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
XXV. Direklerarası Seyirci Ödülleri, 13. Bedia Muvahhit Ödülleri ve 6. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nde sırasıyla Genç Kuşak Oyuncu, Kerem Yılmazer Yılın En Başarılı Genç Kuşak Kadın Oyuncu ve Yılın Genç Kuşak Kadın Oyuncusu ödülü almaya hak kazanan Cambazın Cenazesi; kentsel dönüşüm hikayesini komik bir şekilde işliyor.
Oyun, iki perdeden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Anıl Alkan, Filiz Göker ve Sezer Türkan bulunuyor.
