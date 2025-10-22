Akaryakıta bu gece indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

KYK ek yurt sonuçları ne zaman duyurulacak? KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır?

Erdoğan ile Yavaş arasındaki fark büyüyor: İşte son anket

İslam Memiş uyardı: Altında düşüş devam edecek mi, kimler batacak?

21 Ekim meteor yağmuru saat kaçta ve hangi şehirlerde izlenir?

İslam Memiş uyardı: Bu hafta altın alınır mı?

Altın balonu patlamak üzere: İslam Memiş uyardı

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya dizisinden ayrılacak mı?

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Oyun, iki perdeden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Anıl Alkan, Filiz Göker ve Sezer Türkan bulunuyor.

XXV. Direklerarası Seyirci Ödülleri, 13. Bedia Muvahhit Ödülleri ve 6. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nde sırasıyla Genç Kuşak Oyuncu, Kerem Yılmazer Yılın En Başarılı Genç Kuşak Kadın Oyuncu ve Yılın Genç Kuşak Kadın Oyuncusu ödülü almaya hak kazanan Cambazın Cenazesi; kentsel dönüşüm hikayesini komik bir şekilde işliyor.

Firuze Engin’in eseri olan ve Hakan Taner Yıldırım tarafında genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Cambazın Cenazesi adlı oyun, 28 Ekim Salı günü saat 20:00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

