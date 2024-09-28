Kayseri’nin Talas ilçesinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük antika fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mevlana Mahallesi’ndeki pazar yerinde gerçekleşen fuarda, yüzlerce antika eser sergilendi ve müzayede ile satışa sunuldu. Tespihlerden plak çalarlara, eski saatlerden kitaplara kadar pek çok değerli antika ürün fuara gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Talas Belediyesi'nden büyük organizasyon: Nostaljiye yolculuk

Talas Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı antika fuarı, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir etkinlik oldu. Denizli Tarihi Kültürel ve Antika Ürünler Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen fuar, antika tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anılara kapı araladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, fuarın amacını ve geleceğini şu sözlerle özetledi:

"5 yıl önce başlattığımız antika pazarını, bugün fuar şeklinde taçlandırdık. Burada 7'den 70'e herkes kendi geçmişinden bir parça buluyor. Talas’taki antika pazarımız her ayın 2’nci pazar günü düzenlenmeye devam edecek. Yılda iki kez de fuar formatında gerçekleştireceğiz."

Müzayede ile antika satışı

Fuar, sadece sergi alanı olmakla kalmadı, aynı zamanda müzayede ile değerli antikaların satışı da gerçekleşti. Tespihten eski saatlere, plak çalarlardan nadir kitaplara kadar yüzlerce parça, nostalji severlerin beğenisine sunularak büyük ilgi topladı. Vatandaşlar arasında yapılan müzayedelerde, birçok ürün yeni sahiplerine kavuştu.

Ziyaretçi görüşleri: "Eskiye dönüş"

Fuarda konuşan ziyaretçiler, organizasyonun etkileyici olduğunu belirtti. Vatandaşlardan Hasan Canlıalp, fuarın kendisini geçmişe götürdüğünü söyleyerek şunları dile getirdi:

"Burada sergilenen her parça, eski günleri hatırlatıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a böyle bir etkinliği organize ettiği için teşekkür ederim."

Antikaya dair her şey

Antika fuarında sergilenen ürünler arasında tespihten plak çalara, eski saatlerden Osmanlı dönemi eserlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Özellikle eski radyo ve gramofonlar büyük ilgi toplarken, ziyaretçiler bu ürünler ile nostaljik bir yolculuğa çıkma fırsatı buluyor.