Halk Yatırım, Tekfen Holding (TKFEN) için hedef fiyatını 96,40 TL seviyesinde sabit tuttu, hisseye ilişkin tavsiyesini ise "TUT"tan "SAT"a düşürdü. İşte dikkat çeken analiz...

Halk Yatırım, Tekfen Holding (TKFEN) için hazırladığı güncel analiz raporunda dikkat çeken bir revizyona imza attı. Kurum, şirketin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından hisse için 96,40 TL seviyesindeki hedef fiyatını korurken, "TUT" olan tavsiyesini "SAT" seviyesine indirdi.

733 Milyon TL net zarar: Beklentilerin aksine negatif bilanço

Tekfen Holding, 2025 yılı ilk çeyreğinde 733 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam, piyasanın 105 milyon TL ve Halk Yatırım'ın 277 milyon TL kar beklentisinin oldukça altında kaldı.

Zararın temel nedenleri arasında operasyonel kârlılıktaki ciddi zayıflama ve net finansal giderlerdeki artış öne çıkıyor. Net borçta yaşanan %53'lük artış, finansal giderleri 390,8 milyon TL'den 928 milyon TL'ye yükseltti.

Ciroda gerileme: Tarımsal sanayide büyük düşüş

Şirketin 1Ç25 cirosu yıllık %38,9 düşüşle 13,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak bu seviye, hem kurum hem piyasa beklentilerini sırasıyla %8,1 ve %5,3 oranında aştı.

Cirodaki düşüşün ana kaynağı, mühendislik ve taahhüt segmentinde %22, tarımsal sanayide ise %47 oranında gerçekleşen gelir kaybı oldu.

Segment ağırlıklarında da değişim yaşandı:

Mühendislik ve taahhüt segmenti: %37 (önceki yıl: %29)

Tarımsal sanayi segmenti: %61 (önceki yıl: %70)

Gübre ve terminal performansı: Karışık sinyaller

Gübre satışı: Yıllık bazda %43 düşüş

Ortalama satış fiyatı: %11 artışla 441 dolar

Terminal doluluk oranı: %86,2 (önceki yıl: %77,4)

Kiralanan kapasite: Sabit (459 milyon m³)

Terminal tarafı istikrarını korurken, gübre tarafındaki düşüşün kârlılığı olumsuz etkilediği belirtiliyor.

FAVÖK verileri: Sert düşüş

Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda %63,5 düşüşle 368 milyon TL seviyesine geriledi. Bu rakam, kurum beklentisinin %22,1 ve piyasa ortalamasının %21,2 altında kaldı.

FAVÖK Marjı: %4,5'ten %2,7'ye düştü

Mühendislik ve taahhüt segmenti: 344 milyon TL'den 293 milyon TL zarar

Tarımsal sanayi segmenti: %12 düşüşle 742 milyon TL

Analist görüşü: Temkinli duruş devam ediyor

Raporun genelinde, şirketin operasyonel kârlılığında beklenen toparlanmanın görülmediği, aksine daha da zayıfladığı vurgulanıyor.

Halk Yatırım şu değerlendirmede bulunuyor:

"Gübre fiyatlarındaki baskının sürmesi, küresel büyüme sorunları ve iç piyasada yaşanan don olaylarının talep üzerindeki olumsuz etkileri, TKFEN hissesi için kısa vadede negatif katalist oluşturmaya devam edecek."

Bu bağlamda, 96,40 TL hedef fiyat korunurken, tavsiye "SAT" olarak güncellendi.