TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 44. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, darbenin ülke üzerinde derin yaralar açtığını ve demokrasiyi hedef aldığını belirtti. O karanlık dönemin, toplumsal hafızada kalıcı izler bıraktığını ifade eden Kurtulmuş, darbenin ardından yaşanan hukuksuzluklar, işkenceler ve idamların toplumsal vicdanda derin etkiler yarattığını söyledi.

Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin sadece iç politikayı değil, Türkiye'nin bağımsızlığını da hedef aldığını vurgulayarak, bu dönemin ekonomik, siyasi ve toplumsal anlamda ülkeyi geri götürdüğünü ifade etti. Darbenin, toplumsal kutuplaşmayı ve özgürlüklerin kısıtlanmasını beraberinde getirdiğini, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak milletin özgüvenini zedelediğini belirtti. Bu süreçlerin, demokratik olgunlaşmayı ve toplumsal uzlaşmayı sekteye uğrattığını belirten Kurtulmuş, darbelerin her alanda Türkiye'yi geriye götüren büyük ihanetler olarak hafızalarda yer aldığını söyledi.

TBMM Başkanı, bu olumsuz mirası geride bırakmanın ve 1982 Anayasası'nın kalıntılarından kurtulmanın vaktinin geldiğini ifade etti. "12 Eylül'ün toplumsal, siyasi ve ekonomik bedelleri milletimizin kararlılığıyla aşılmıştır. Şimdi, darbe anayasasını tarihin çöplüğüne atmak ve milletimizin iradesini tam anlamıyla yansıtan, demokrat, sivil, kapsayıcı ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en büyük görevimizdir" dedi.

"Millet iradesinin şekillendirdiği bir Türkiye inşa etmek borcumuz"

Kurtulmuş, katılımcı demokrasiye dayalı, insan haklarını ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasanın, ülkenin huzur ve güven içinde geleceğe yürümesinin teminatı olduğunu vurguladı. "Türkiye'nin güçlü, adil ve demokratik yarınları, darbe anayasaları ile değil, millet iradesinin şekillendirdiği yeni bir anayasa ile inşa edilecektir. Türkiye, bir daha asla darbelerin yaşanmayacağı bir demokratik ülke olmak zorundadır. Darbe anayasalarının değil, millet iradesinin şekillendirdiği bir Türkiye inşa etmek, demokrasiye ve gelecek nesillere olan borcumuzdur" dedi.

Son olarak, 12 Eylül darbesinin acımasız süreçlerinde hayatını kaybeden, haksız yere yargılanan, işkenceye uğrayan ve hakları ellerinden alınan tüm vatandaşları saygıyla andığını belirten Kurtulmuş, "Bu karanlık dönemin toplumsal hafızamızda açtığı yaraları unutmadan, demokrasi, özgürlükler ve değerlerimiz uğruna mücadelemizi sürdürme sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" ifadesini kullandı.