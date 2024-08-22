İzmir'de, çeşitli suçlardan 19 yıl hapis cezası ile aranan F.Y. isimli kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Suçlu, uzun süredir kaçak olarak aranan bir insan taciri olarak biliniyordu.

Operasyonun detayları

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında şüpheli bir kişiyi durdurdu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, şüphelinin 19 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası ile aranan F.Y. olduğu belirlendi. F.Y.'nin suçları arasında "Türk vatandaşı veya yabancıların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını sağlama", "rüşvet verme", "görev yaptırmamak için direnme", "kamunun malına zarar verme", "bina içindeki eşyaların hırsızlığı", "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" gibi ciddi suçlar bulunuyor.

Gözaltına alındı

F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.