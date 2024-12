Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Milli Takımı, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauzya Özerk Cumhuriyeti’nin 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında özel bir maç için Gagauzya’nın başkenti Komrat’a gitti. Maç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye tarafından yaptırılan spor kompleksinde oynandı ve büyük ilgiyle karşılandı.

Türkiye Gagauzya’da büyük ilgiyle karşılandı

Türkiye’nin Komrat Başkonsolosu Adnan Hayal’in de izlediği maç, dostluk havasında geçti. Gagauzya Parlamentosu Başkanı Dmitry Constantinov, Komrat Valisi Ceban Vadim, Spor Bakanı Dragoi Veaceslav ve Futbol Federasyonu Başkanı Sult Georgy gibi önemli isimler etkinlikte yer aldı. Özellikle merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gagauzya’ya olan desteklerinden dolayı şükranlarını sunan yetkililer, Türk halkına da teşekkürlerini ilettiler.

Ege’den 6 oyuncu milli takımda temsil edildi

TMVFL Milli Takımı’nda Ege bölgesinden 6 oyuncu yer aldı. Manisa, Foça, Didim ve Tire master takımlarından gelen oyuncular, sahada Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Maçın 18. dakikasında Aytaç Ayhan’ın attığı golle Türkiye 1-0 öne geçti. Maç boyunca Gagauzya Milli Takımı’nın tüm çabalarına rağmen skor değişmedi ve maç TMVFL’nin üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Türk oyuncular formalarını Gagauzyalı çocuk taraftarlara hediye ettiler.

Gagauzya yetkililerinden teşekkür ve takdir

Maç sonrası düzenlenen törende Gagauzya Spor Bakanı Dragoi Veceslav ve Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Adnan Hayal, günün anısına TMVFL kaptanlarına kupa ve çeşitli hediyeler takdim ettiler. TMVFL Başkanı Kenan Gürsu, Gagauzya’da gördükleri ilgi ve sevgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gürsu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk devletlerine sahip çıktıkları için teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Dostluk maçı Gagauzya ve Türkiye’yi bir araya getirdi

Gagauzya Spor Bakanı Yardımcısı Danielov Aleksandr, “Bugün çok güzel bir maç oldu. Gagauzya ve Türkiye her zaman kardeş. Sizi her zaman bekliyoruz” diyerek Türk halkına olan sevgisini dile getirdi. Gagauzya Parlamentosu Başkanı Dmitry Constantinov ise “Türkiye, Gagauzya’nın her zaman yanında oldu. Bu dostluk bizler için çok önemli” dedi.