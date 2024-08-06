Tobfed Ve İşkur’dan Kadın Ve Genç Istihdamına Destek

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla bir araya geldi. TOBFED Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzalanan protokolle, otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün oluşturulması hedefleniyor.

İstihdama yönelik stratejik iş birliği

TOBFED ve İŞKUR arasında imzalanan protokol, otomotiv sektöründe özellikle kadınların ve gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Bu iş birliği kapsamında, TOBFED ve üye işletmeler, İŞKUR’un sunduğu istihdam hizmetlerinden yararlanacak. Protokol, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, kurs ve programlar, iş kulübü faaliyetleri ve istihdam teşviklerini kapsıyor.

İmza töreninde konuşan TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, otomotiv sektöründe pratik ve beceri yetkinliği yüksek insan kaynağının sağlanması için bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Bakırtaş, genç istihdamının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgularken, kadınların sektöre katılımının da sektörü güzelleştireceğini belirtti.

Sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim programları

Bakırtaş, "Kadınlarımız, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı oluyor. Kadın istihdamı arttıkça sektör daha da güzelleşecek. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak eğitim programının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum," şeklinde konuştu. Bu iş birliği, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturmak adına önemli bir adım olarak görülüyor.

İŞKUR’un desteğiyle sektöre yeni iş gücü

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto ise bu protokolün, TOBFED’e bağlı üye işletmeler için gerekli iş gücünün sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Protokol kapsamında, İŞKUR, TOBFED üye işletmelerinin mesleki eğitim kursları başvurularını alacak ve uygun iş gücünü temin ederek işe yerleştirecek. Ayrıca, işbaşı eğitim programları ve diğer programları tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verilecek ve bu süreçlerin mevzuata uygunluğu denetlenecek.

İstihdam olanaklarını genişletmek isteyen TOBFED, üye işletmelerinin iş gücü ihtiyacını İŞKUR'dan karşılayacak ve TOBFED Kariyer gibi bilgilendirme platformları oluşturacak.

Geleceğin iş gücüne yatırım

TOBFED ve İŞKUR arasında imzalanan bu protokol, hem kadınların hem de gençlerin otomotiv sektöründe daha fazla yer almasını sağlayacak. Bu iş birliği, sektördeki iş gücü açığını kapatmayı ve nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefliyor. Kadınların ve gençlerin sektörde daha aktif bir rol alması, Türkiye'nin otomotiv sektöründe güçlü bir geleceğe doğru adım atmasına katkı sağlayacak.