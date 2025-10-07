Yerli otomobil üreticisi TOGG, dört çeker özellikli T10X 4More modelini satışa sundu. 2025 yılı için özel olarak üretilen T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen, sınırlı sayıda satışa çıkarıldı. Araçların teknik özellikleri ve fiyatları da açıklandı.

En güçlü TOGG

TOGG’un dijital platformu Trumore üzerinden satışa sunulan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, çift motorlu yapısıyla markanın bugüne kadarki en güçlü modelleri oldu.

435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten araçlar, sırasıyla 4,8 saniye ve 4,1 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor.

T10X 4More Obsidiyen, 468 kilometreye kadar; T10F 4More ise 523 kilometreye kadar menzil sunuyor. Her iki modelde de panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi standart donanım olarak yer alıyor.

Özel tasarım ve renk seçenekleri

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde satışa sunuluyor. Model, adını aldığı obsidiyen taşının siyah tonlarından ilham alan tasarımıyla dikkat çekiyor. Piano black detaylar, parlak siyah jantlar, karbon fiber görünümlü iç dekorlar ve deri–DINAMICA kumaş karışımı koltuklar, araca güçlü ve sofistike bir görünüm kazandırıyor.

T10F 4More modeli ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle sunuluyor.

Satış fiyatları açıklandı

TOGG’un yeni dört çeker modelleri, sınırlı üretim kapsamında satışa çıktı.