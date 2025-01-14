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Kazaya karışan tırın sürücüsü Adnan T., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılarak olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Yılmaz ve İlknur Karabulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Zeliya Ayan, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tokat-Niksar yolu Dönekse mevkisinde gerçekleşti. Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 ADY 976 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adnan T. yönetimindeki 06 EJR 074 plakalı tır ile çarpıştı.

Tokat ’ın Niksar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kaza sında, Ayşe Yılmaz ve İlknur Karabulut yaşamını yitirdi, Zeliya Ayan ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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