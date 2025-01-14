Milli Muharip Uçağı KAAN’ın ikinci prototipinin 2025 yılında uçacağı müjdesi verilmişti. KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüsü ortaya çıktı. SSB Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, üretim hazırlıklarının devam ettiği TUSAŞ​ tesislerini ziyaret etmiş, Milli Muharip Uçağı KAAN’ın ikinci prototipinin 2025​ yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştireceği müjdesini vermişti.

6 prototipi daha üretilecek

Bu yılın sonunda uçuşu gerçekleştirilmesi planlanan KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüleri ortaya çıktı. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN'ın 6 prototipinin daha üretileceğini söyledi. Görgün, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" dedi.

İşte KAAN'ın ikinci prototipi: