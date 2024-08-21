Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeği kucaklayarak kurtarmaya çalıştılar

Sıtkı Ulaşoğlu Sokağı'nda bir işletmenin önünde meydana gelen olayda, Secaaddin Avcı'nın pomeranian cinsi köpeği Boni, tasmasız dobermanla karşılaşarak havlamaya başladı. Dobermanın, diğer köpeğe saldırması üzerine çevredekiler paniğe kapıldı. Bir vatandaş, Boni'yi kucaklayarak kurtarmaya çalıştı.

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Korku dolu anlar ve yaralanmalar

Saldırının ardından, doberman Boni'yi ağzına alarak millet bahçesine kaçtı. Parkta bulunan iki genç, Boni'yi dobermanın ağzından kurtararak Avcı'ya teslim etti. Küçük köpeğin kuyruğu koptu ve çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Köpeğin yakalanması ve tepkiler

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla, gözden kaybolan doberman yakalanarak barınağa gönderildi. Secaaddin Avcı, yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, köpek sahiplerinin daha dikkatli olmalarını ve tasmasız ya da ağızlıksız köpekleri dışarı çıkarmamaları gerektiğini vurguladı.

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Editör: Sezin Türkyılmaz