Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı 10 Eylül’de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İhaleler, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmaya 30 il dahil oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin satışa çıkardığı taşınmazlar arasında Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova da bulunuyor.

Katılım şartları ve teminat tutarları

Emlak Yönetim tarafından düzenlenecek ihalelere katılmak isteyen kişi ve kurumların, teminat tutarlarını Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki hesaba veya ihale günü salonlardaki veznelere yatırması gerekiyor.

Teminatlar arsaların muhammen bedellerine göre belirlendi:

0–2,5 milyon TL için 100 bin TL

2,5–10 milyon TL için 500 bin TL

10–25 milyon TL için 2 milyon TL Analistlerden 6 banka hissesine “AL” tavsiyesi: En yüksek potansiyel TSKB’de İçeriği Görüntüle

25–50 milyon TL için 3 milyon TL

50–100 milyon TL için 5 milyon TL

100 milyon TL üzeri arsalar için 10 milyon TL

Diyarbakır Bağlar’daki iki taşınmaz için 50 milyon TL, Tekirdağ Çorlu’daki beş taşınmaz için 20 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor.

Peşin ödemede yüzde 15 indirim

İhalede arsalar, alıcının talebine göre peşin veya vadeli satılacak. Tekirdağ’daki özel lot hariç, peşin ödeme tercih edenlere yüzde 15 indirim imkânı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, eğitim, sağlık, sanayi, depolama ve lojistik gibi farklı nitelikteki arsalara; peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.