Brookings Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin döviz krizlerinden kurtulamadığını ve Türk Lirası’nın değer kaybının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Brooks, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin yapay büyüme politikalarının cari açığı artırarak yeni krizleri tetiklediğini vurguladı.

Yapay büyüme ve cari açık

Brooks, Türkiye’nin harcamalarının kalıcı gelirlerinin üzerinde olduğunu belirterek, ülkenin sürekli bir döviz krizi döngüsünde olduğunu söyledi. Ekonomist, “Erdoğan’ın önceliği yapay büyümeyi sürdürmek; bu durum ithalatı artırıyor ve liranın değer kaybını kaçınılmaz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası politikası

Brooks, Türk Lirası’nın son aylarda ABD doları karşısında neredeyse sabit tutulduğunu belirtti. Mevcut politikaların sürdürülemez olduğunu vurgulayan Brooks, “Kurun artık bir anlamı kalmadı çünkü Merkez Bankası rezerv yakarak lirayı baskılıyor” dedi.

Dış finansman bağımlılığı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerini baz alan Brooks, ithalatın ihracatı net şekilde aşmasının, ülkenin dış finansmana bağımlılığının ve cari açık sorunlarının en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Turkey is trapped in a never-ending cycle of currency crises because it's chronically living beyond its means. That's about Erdogan trying to stay in power. The only way he can think to do that is to endlessly goose GDP growth, which sucks in imports and makes deval inevitable... pic.twitter.com/dIDf7PuFaw — Robin Brooks (@robin_j_brooks) September 8, 2025