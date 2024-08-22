Bayındır Aziz Meryem Ana Kilisesi: Zamanın izlerini taşıyan bir yapı

Bayındır ilçesinin kalbinde yer alan Aziz Meryem Ana Kilisesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir tarihi yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu küçük ancak etkileyici kilise, yıllar boyunca çeşitli işlevlere hizmet etmiş ve günümüzde de restore edilerek yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Kilisenin yapısal özellikleri

Kilisenin orijinal ölçüleri, dıştan boyu 8.20 metre, eni 8.80 metre ve yüksekliği 9.50 metre olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Uzun yıllar boyunca kullanılan yapı, zamanla toprak seviyesinin yükselmesiyle naos (ana ibadet alanı) içinde beton tabliyeler eklenerek katmanlar oluşturulmuştur. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, kilisenin doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, tek neften oluşan küçük bir yapı olduğu ve batısında bir narteksin (giriş bölümü) bulunmadığı anlaşılmıştır.

Günümüzde, kilisenin dört tarafı sokaklardan koparılmıştır. Doğu ve batı yönlerindeki duvarlar kaybolmuş, kuzey ve güney cepheleri ise sinemaya dönüştürülme sürecinde genişletilen betonarme çevre duvarları içinde kalmıştır. Yapıda kullanılan malzemeler arasında taş, tuğla, ahşap ve demir bulunmaktadır. Duvarlar, yerel kaba yonu taşlarla inşa edilmiştir ve taşlar arasına yatay sıralar oluşturacak şekilde tuğla kırıkları yerleştirilmiştir. Ancak, bu örgü tüm duvarlarda aynı düzenlilikte değildir.

Tarihçesi

Günümüzde halk arasında "Ermeni Kilisesi" olarak bilinen bu yapı, Cumhuriyet Dönemi'nde önce sinemaya dönüştürülmüş, daha sonra ise depo olarak kullanılmıştır. Farklı kullanım amaçları nedeniyle kilisenin doğu ve batı sınırları kaybolmuş ve yapı, orijinal boyutlarına ulaşamamıştır.

2010 yılında, Bayındır Belediyesi bu değerli kültür varlığını koruma altına almak ve yaşatmak amacıyla restorasyon çalışmalarını başlatmıştır. Restorasyon öncesinde, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nün danışmanlığında ve Tire Müzesi'nin denetiminde, kilisenin doğu ve batı sınırlarını belirlemek amacıyla sondaj kazıları yapılmıştır. Bu çalışmalar, yapının tarihi ve mimari özelliklerini koruma adına atılmış önemli adımlardan biri olmuştur.

Ziyaret bilgileri

Bayındır Aziz Meryem Ana Kilisesi, tarih ve mimariye ilgi duyan ziyaretçiler için kaçırılmaması gereken bir durak. Kilisenin hem geçmişteki farklı işlevleri hem de günümüzdeki restorasyon süreci, bu yapıyı oldukça ilginç kılmaktadır. Eğer Bayındır’a yolunuz düşerse, bu küçük ama anlamlı yapıyı ziyaret ederek tarihin izlerini yakından görme fırsatını kaçırmayın.

Bayındır Aziz Meryem Ana Kilisesi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Aziz Meryem Ana Kilisesi, İzmir iline bağlı Bayındır ilçesinin merkezinde yer almaktadır. Bu tarihi kilise, Bayındır’ın dar sokaklarında saklı kalmış bir kültürel miras olarak dikkat çekmektedir.

Nasıl ulaşılır?

Bayındır ilçesine İzmir şehir merkezinden ulaşım oldukça kolaydır. İzmir’den Bayındır’a otobüs veya trenle ulaşabilirsiniz:

Otobüsle: İzmir Otogarı'ndan Bayındır’a direkt seferler düzenleyen otobüs firmaları mevcuttur. Yaklaşık 1-1.5 saatlik bir yolculukla Bayındır’a ulaşabilirsiniz.

Trenle: İzmir Basmane Tren Garı'ndan Torbalı yönüne giden trenlerle Bayındır’a ulaşabilirsiniz. Tren yolculuğu da yaklaşık 1-1.5 saat sürmektedir.

Bayındır ilçe merkezine ulaştığınızda, Aziz Meryem Ana Kilisesi yürüme mesafesindedir. İlçedeki yerlilerden yön tarifi alarak veya akıllı telefonunuzdaki harita uygulamalarını kullanarak kolayca kiliseye ulaşabilirsiniz.

Adres: Aziz Meryem Ana Kilisesi Cumhuriyet Mahallesi, 35840 Bayındır/İzmir.

Bu adresi kullanarak kiliseye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer özel araçla geliyorsanız, Bayındır ilçesinde park alanları bulmak da genellikle kolaydır.