Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 15-16 Ekim tarihlerinde 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konutlar ve iş yerleri, peşin ya da vadeli öd

TOKİ 48 İlde 509 Taşınmaz Satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 48 ilde toplamda 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok farklı il de bulunuyor. Konut ve iş yerleri, 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak ihaleyle satılacak.

Satışa Çıkacak İller ve Taşınmazlar

İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Eskişehir, Konya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Sivas, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta gibi illerdeki taşınmazlar açık artırmaya sunulacak. Peşin ya da vadeli ödeme seçenekleri ile alıcılar, bu taşınmazlara sahip olabilecek.

Peşin ve Vadeli Ödeme Seçenekleri

Açık artırmada, konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade imkanı sunulacak. Alıcılar, ister fiziki katılımla Ankara ve İstanbul’daki salonlarda, isterse internet üzerinden çevrim içi olarak teklif verebilecek.

İhalelerin Tarihleri ve Yeri

Taşınmaz satışları için yapılacak açık artırmalar, 15 Ekim Çarşamba günü konutlar için, 16 Ekim Perşembe günü ise iş yerleri için yapılacak. Açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binasi ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde fiziki katılım ile, aynı zamanda "www.emlakmuzayede.com.tr" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

