TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak.

Vatandaşlar, 19 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru ücretini yatırarak müracaat edebilecek.

TOKİ Genç Başvuru Şartları Nedir?

TOKİ tarafından yayımlanan kılavuza göre “Genç” kategorisinde başvurabilecek vatandaşlar için aranan kriterler şöyle:

Başvuru sahibi, eşi, velayeti altındaki çocukları, anne ve babası üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamalı.

Kendisi veya ailesi daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi yapmamış olmalı.

10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar başvurabilecek (18-30 yaş aralığı).

Gençlere Ayrılan Konut Tipi ve Kontenjan Oranı

TOKİ projelerinde gençler için özel bir kontenjan ayrıldı:

Genç Vatandaşlara: Konutların %20’si ayrılacak.

Kura sonucu hak sahibi olamayan genç başvuru sahipleri, diğer alıcı kategorileriyle birlikte yeniden kuraya dahil edilecek.

Gençlere verilecek konut tipi: 1+1 daire (55 m²)



TOKİ’de Diğer Kategorilere Ayrılan Kontenjanlar

Kategori Konut Tipi Kontenjan Oranı Şehit Aileleri, Gazi ve Maluller 2+1 (65 m²) %5 En Az %40 Engelli Vatandaşlar 2+1 (65 m²) %5 Emekliler 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65 m²) %20 3 ve Üzeri Çocuklu Aileler 2+1 (65–80 m²) - Genç Vatandaşlar (18–30 Yaş) 1+1 (55 m²) %20 Diğer Alıcılar 2+1 (65–80 m²) Kalan %

TOKİ Sosyal Konut Başvuru Takvimi (2025–2027)