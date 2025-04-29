Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde 43 ilde toplam 383 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Arsa almak isteyen vatandaşlar için teminat bedelleri ve ödeme seçenekleri de netleşti. Peşin ödemelerde %20 indirim sağlanırken, 24 aya kadar taksit imkânı da sunulacak. İlgililer, internet üzerinden de açık artırmalara katılabilecekler.

TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa satışları, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle yapılacak. Açık artırmalar Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, internet üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet başvuruları ise satıştan bir iş günü önce sonlanacak.

Teminat bedelleri

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminatlar, arsanın bedeline göre değişiklik göstermektedir. İşte teminat bedelleri:

150.000 TL'ye kadar: 7.000 TL

150.001 TL - 1.000.000 TL: 45.000 TL

1.000.001 TL - 6.000.000 TL: 245.000 TL

6.000.001 TL - 38.000.000 TL: 1.500.000 TL

38.000.001 TL - 250.000.000 TL: 9.000.000 TL

250.000.001 TL ve üzeri: 50.000.000 TL

Satış yapılacak iller

Açık artırma ile satılacak arsalar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Aydın, Çanakkale, Gaziantep, Elazığ, Van, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya, Manisa, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Yalova, Kütahya, Amasya, Uşak, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Aksaray, Bingöl, Şırnak, Tunceli, Mardin, Gümüşhane, Yozgat, Niğde'de yer alacak.

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim

Arsa almak isteyenler için peşin ödeme yapılması durumunda, %20 indirim uygulanacak. Böylece, vatandaşlar daha uygun şartlarla arsa sahibi olabilecek.

Ödeme seçenekleri

Açık artırmayı kazananlar, belirlenen teminat bedelini ödedikten sonra, bedelin %25'ini peşin, kalan kısmını ise 24 aya kadar vadeli ödeme seçeneğiyle ödeyerek arsayı satın alabilecekler.