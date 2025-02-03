Rekabet Kurumu'nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturması, Türk dizi ve film sektöründe dikkat çeken tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Tolga Karel, Sabah gazetesine verdiği röportajda sektörde yaşanan yapılanmaları ve kariyerini etkileyen olayları anlattı.

Kariyerinin zirvesindeyken Türkiye’den ABD’ye yerleşen Karel, sektörü bırakmasının nedenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve sadakati olarak ifade etti. Karel, açıklamalarında sektör içinde iki grup bulunduğunu belirtti: "Bir tarafta FETÖ yapılanması, diğer tarafta ise Ayşe Barım ve onun etrafında şekillenen yapı vardı."

"Kod adı koz ve sektörün dengeleri"

Tolga Karel, 2015 yılında çekilen Kod Adı Koz filminde yer almasının kariyerine olan etkilerini de dile getirdi. Filmle birlikte FETÖ’nün devlet içindeki yapılanmasını gözler önüne sermek istediklerini belirten Karel, "Bu filmde oynamak kariyerimiz açısından bir intihardı. Ama Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı bu riski aldık. Bu film, darbe girişiminin planlarını bozarak 15 Temmuz’un başarısız olmasında etkili oldu," dedi.

"Ayşe Barım yapılanması yayıldı"

Karel, FETÖ’nün sektörden tasfiye edilmesinin ardından başka bir yapının öne çıktığını söyledi: "FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı. Bu, sektörde bilinen ama konuşulmayan bir gerçek. Yurt dışı sermayesiyle desteklenen bu yapı, sektörde tekelleşmeye yol açtı. Rekabet Kurumu'nun operasyonu geç kalınmış bir adımdır."

"Vatan sevgisiyle doluyum"

Tolga Karel, sektöre geri dönmeme kararını da vatan sevgisiyle açıkladı. "Ben Cumhurbaşkanımıza olan sevgimden dolayı hedef oldum. Ancak bundan asla pişman değilim," diyen Karel, yapılan eleştirilerin kendisini yıldırmadığını belirtti.