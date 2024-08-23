Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün 2022-2024 yılları arasında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Anadolu’nun on bin yıllık ata buğdaylarından biri olan Topan Karakılçık Buğdayı, coğrafi işaret alarak “Seferihisar Topan Karakılçık” adıyla tescillendi. Bu önemli adım, bölgenin tarımsal mirasını koruma ve yerel ürünlere olan ilgiyi artırma amacı taşıyor.

Tarihi bir başarı: Coğrafi işaret tescili

Seferihisar Topan Karakılçık Buğdayı'nın coğrafi işaret alması, hem yerel tarımsal mirası koruma hem de gelecek kuşaklara aktarma açısından büyük bir anlam taşıyor. Coğrafi işaret, buğdayın ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlarken, bölge ekonomisine de katkı sunacak. Bu gelişme, Seferihisar’ın yerel üretimlerinin değerini artırarak ekonomik kalkınmayı destekleyecek.

Geleneksel şenlikler ve Topan Karakılçık’ın önemi

Seferihisar’da her yıl düzenlenen Ata Ekmeği ve Armola Şenliği, Topan Karakılçık Buğdayı’nın önemini vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu şenlikte, Topan Karakılçık Buğdayı’ndan yapılan geleneksel ekmekler ve yöresel peynir Armola, bölgenin kültürel zenginliklerini yansıtarak halk ve ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Belediye Başkanı’ndan açıklama

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, coğrafi işaret tescilini değerlendirerek, “Atalarımızdan bize miras kalan bu değerli buğdayı coğrafi işaret alarak ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Seferihisar’ı üretimleriyle, toprağının ve coğrafyamızın değerleriyle tanıtmak, belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçası. Daha önce Seferihisar mandalinası için coğrafi işaret almıştık. Bu güzel gelişmeyi kutlamak için tüm hemşehrilerimizi 24 Ağustos Cumartesi günü Ulamış Köyü’nde gerçekleşecek Geleneksel Ata Ekmeği ve Armola Pazarı’na davet ediyorum” dedi. Yetişkin, Seferihisar’ın bu kültürel ve tarımsal mirasını koruyarak gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Topan Karakılçık Buğdayı’nın özellikleri

Topan Karakılçık Buğdayı, Anadolu’nun köy çeşitlerinden biri olan Diploird grubuna dahil Triticum Bticum’un kültür edilmiş bir türüdür. Seferihisar’ın özel mikroklimasında yetişen bu kavuzlu sert buğday, yüksek mineral, lif ve protein içeriğine sahiptir. Düşük glüten oranı ve zengin vitamin-mineral içeriği ile sindirim sistemine faydalıdır. Ayrıca, alerjen yapısı nedeniyle alerjik hastalar tarafından da tüketilebilir. %13-%14 protein içeriği ve taş değirmenlerde öğütülmesi, buğdayın besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur.