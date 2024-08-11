Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleşen Superpole yarışında, Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 10 tur sonunda damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Bu zafer, Razgatlıoğlu'nu rekorun tek sahibi yaparak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı unvanı geride bıraktı.

Özel kutlama ve puan durumu

Zafer kutlamasını, milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla gerçekleştiren Toprak, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.

Bu galibiyetle birlikte puanını 340'a çıkaran Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı 87 puana çıkardı.

Portekiz'deki son yarış ise bugün TSİ 20.00'de koşulacak.