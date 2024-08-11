İzmir’in Basmane semtinde bulunan Yeni Sadık Bey Oteli, yerel tarih ve kültürün önemli bir parçasıdır. Bu tarihi yapı, Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Uşakizade Köşkü’dür. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bu konak, Uşakizade ailesine ait olup, Halit Ziya Uşaklıgil gibi ünlü bir romancının çocukluğuna da ev sahipliği yapmıştır.

Konaklama tarihi

Yıllar içinde farklı amaçlarla kullanılan bu yapı, 1913 yılında Elmaszade Emin Bey tarafından işletilmeye başlandı ve Uşakizade Sadık Bey Oteli adıyla hizmet vermeye başladı. İlk açıldığında 40 odası bulunan otelde bir kıraathane ve lokanta da bulunmaktaydı. Bu dönemde, otel Basmane bölgesindeki önemli konaklama mekanlarından biri haline gelmişti.

1926 tarihli İzmir rehberinde Basmane’de Uşakizade Sadık Bey adını taşıyan iki otel olduğu belirtilmiştir. Büyük Sadık Bey Oteli, 14 oda ve 40 yatak kapasitesine sahipken, Küçük Sadık Bey Oteli ise daha küçük bir kapasiteye sahipti. İki otel, bir dönem farklı işletmeciler tarafından yönetilmişti.

1934'te ise İzmir rehberinde tek bir Sadık Bey Oteli olarak geçmektedir. Bu dönemde, tek yataklı odalarda konaklama ücreti 75 kuruş, çift yataklı odalarda ise 65 kuruş olarak belirlenmiştir. Ömer Lütfü Bey tarafından işletilen otel, zamanla büyüyerek 44 oda ve 80 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

Mimari özellikler

Oteller Sokağı’nın girişinde yer alan bu tarihi konak, bir yanı Basmane’ye, diğer yanı ise Oteller Sokağı’na bakar. Basmane’ye bakan kısmı modern bir üç katlı yapı iken, Oteller Sokağı’na bakan kısmı ise iki katlı ve tarihi bir görünüm sunar. İki katlı bölümde, üst katta girişin her iki yanında bulunan işlemeli demir konsollar yapıya zarif bir hareket katmaktadır. Ayrıca, çatının saçağının altında alçı bezemeli diş motifleri göz önündedir.

Günümüz durumu

Ne yazık ki, bu tarihi yapı günümüzde kaderine terk edilmiştir. Ancak, alt katındaki bazı dükkânlar hala aktif olarak kullanılmaktadır. Tarihe meraklı gezginler için, bu yapı tarihi ve kültürel bağlamda önemli bir yer tutar.

Yeni Sadık Bey Oteli (Uşakızade Köşkü) nerede?

Adres: Oteller Sokağı No: 23, Basmane, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır:

İzmir Merkezinden: İzmir’in merkezinden Basmane semtine toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İzmir’in toplu taşıma sisteminde, Basmane’ye giden otobüsler ve metro hatları mevcuttur. İzmir Metro’sunun kırmızı hattını kullanarak Basmane istasyonunda inebilir ve buradan kısa bir yürüyüşle Uşakızade Köşkü’ne ulaşabilirsiniz.

İzmir Otogarı’ndan: İzmir Otogarı’ndan şehir merkezine veya Basmane semtine giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Basmane semtinde indikten sonra, Oteller Sokağı’na yürüyerek ulaşabilirsiniz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan: Havalimanından şehir merkezine havaş veya dolmuşlarla geçebilir, ardından toplu taşıma araçlarıyla Basmane semtine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, havalimanından taksiyle de doğrudan ulaşmak mümkündür.

Yeni Sadık Bey Oteli (Uşakızade Köşkü), Basmane’nin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan önemli bir yapıdır. Ziyaretiniz sırasında bu tarihi köşkün mimari özelliklerini gözlemleyebilir ve İzmir’in geçmişine dair izler keşfedebilirsiniz.