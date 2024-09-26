Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında yaşadığı kazanın ardından pistlere geri dönüyor. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6 Eylül'deki Fransa yarışları serbest antrenman seansında kaza geçiren ve iki turu kaçıran Razgatlıoğlu, bu hafta sonu İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek 10. turda mücadele edecek.

Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık durumu iyi olan Razgatlıoğlu’nun, 28-29 Eylül'deki yarışlara katılacağı belirtildi. Yarış öncesinde yapılacak ilk serbest antrenman seansının ardından milli sporcunun durumu bir kez daha değerlendirilecek.

Şampiyona genel sıralamasında 365 puanla lider olan Razgatlıoğlu'nun en yakın rakibi, 352 puanla İtalyan Nicolo Bulega. Türkiye'yi başarıyla temsil eden Toprak, İspanya yarışında liderliğini koruma hedefiyle piste çıkacak.