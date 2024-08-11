Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’deki 7. ayağında Rokit BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 13. yarışını kazanarak üst üste 11. zaferine ulaştı. Bu başarı, Toprak’ı 2019 ve 2023 yıllarında aynı rekoru kıran Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile aynı seviyeye taşıdı. Portimao kentinde bulunan 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta ilk sıradan başlayan Toprak, mücadeleyi önde bitirerek kariyerinin 52. galibiyetini elde etti.

Bu sezon gösterdiği üstün performansla pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren 27 yaşındaki Toprak, puanını 328’e çıkararak en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 80 puana yükseltti. Yarışı ikinci sırada tamamlayan son iki yılın şampiyonu Alvaro Bautista, üçüncü sırada ise Danilo Petrucci yer aldı.

Zafer turu ve gelecek yarışlar

Toprak Razgatlıoğlu, tarihi başarısını sırtına taktığı kanatla zafer turu atarak kutladı. Bu anlamlı kutlama, hem izleyiciler hem de motor sporları camiası tarafından büyük beğeni topladı. Bugün yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 16.45 ve 20.00’de başlayacak. Toprak’ın bu yarışlardaki performansı merakla bekleniyor.

Bahattin Sofuoğlu yarışlara katılamadı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Portekiz etabının sıralama turlarında talihsiz bir kaza yaşadı. 9. virajda yüksek hızla dönerken kaza yapan Bahattin, tıbbi kontrollerin ardından tedbir amaçlı olarak hafta sonunun kalan bölümünde yarışlara katılamayacak. Bahattin’in durumu, takipçileri ve destekçileri tarafından yakından izleniyor.