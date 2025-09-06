Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumu ise iyi.

Uşak'ta traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay, Ağabey köyü yakınlarındaki arazi yolunda meydana geldi.

Sağlık ekipleri ve jandarma müdahale etti

45 YV 289 plakalı traktörü yöneten Abdulkadir Güdücü, aracıyla seyir halindeyken devrildi. Kazada, Güdücü ile yolcu konumundaki S.L. (28) yaralandı. Olayın duyulmasının ardından, sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Abdulkadir Güdücü, daha sonra sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.-