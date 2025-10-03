Torbalı Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Övünç Demir başkanlığında Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantı, Başkan Demir’in Filistin’de yaşanan saldırılara karşı lanet açıklamasıyla başladı ve belediyeye ait projelerle devam etti.

Başkan Demir’den Filistin Mesajı

Başkan Övünç Demir, Filistin’deki insanlık dramına değinerek, “İsrail’in yaptığı soykırım derecesindeki katliamı lanetliyoruz. Filistin halkına elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi. Demir, konuşmasının sonunda meclis üyelerini Filistinli kardeşler anısına saygı duruşuna davet etti.

Meclis Kararları ve Projeler

Toplantıda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Kararlar arasında GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda Torbalı ve Yazıbaşı Mahalleleri’ndeki park alanlarında trafo alanı belirlenmesi, belediyenin norm kadro cetvelinde güncellemeler ve Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü kadro değişiklikleri yer aldı.

Park ve Ulaşım Yatırımları

Dirmil Mahallesi’ndeki bir parka eski muhtarın adı verilerek “Engin Güzelaydın Parkı” olarak adlandırıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 model SOLO tipi otobüs, Torbalı Belediyesi’ne bedelsiz hibe edildi.

AB İklim Değişikliği Hibe Programı

Torbalı Belediyesi, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında “PostConsuCircle” isimli proje için Başkan Demir’e yetki verdi. Proje ile tüketim sonrası tekstillerin ömrü uzatılacak, geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesi sağlanacak.

Başkan Demir’den Tapu ve İhale Müjdeleri

Toplantı sonunda Başkan Demir, önceki yönetimden devredilen yarım kalan belediye hizmet binası arazisi ile Pancar’daki 61 bin metrekarelik spor tesis alanının Torbalı Belediyesi’ne kazandırıldığını açıkladı. 2026’da hizmet binası tamamlanacak, kent meydanı düzenlenecek ve kapalı katlı pazaryerinin temeli atılacak.

Toplu Fotoğraf ile Anı Ölümsüzleşti

Meclis üyeleri toplantı sonunda toplu fotoğraf çekerek bu tarihi anı belgeledi.