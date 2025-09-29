Torbalı Meslek Yüksekokulu, 600 öğrenci kapasitesine sahip olmasına rağmen yurt eksikliği nedeniyle yalnızca 300 öğrenciye eğitim verebiliyor. Yüksekokul, özel sektöre yurt yatırımı çağrısında bulundu. TTO Başkanı Olgun, konaklama sorununu çözmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Torbalı’da yurt sorunu eğitim ve sanayiyi engelliyor

İzmir’in hızla gelişen ilçelerinden biri olan Torbalı, sanayi yatırımları ve büyüyen nüfusuyla dikkat çekiyor. Ancak, ilçede yaşanan en büyük sorunlardan biri de yurt eksikliği. Torbalı Meslek Yüksekokulu, 600 öğrenci kapasitesine sahip olmasına rağmen, yurt olmadığından yalnızca 300 öğrenciye eğitim verebiliyor. Bu durum, hem mevcut öğrenciler için zorluklar yaratıyor hem de ilçede eğitim almak isteyen yeni öğrenciler için önemli bir engel teşkil ediyor.

TTO Başkanı Olgun’dan yurt yatırımı çağrısı

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin eğitim ve sanayi potansiyelinin konaklama sorunu nedeniyle tıkandığını belirtti. Olgun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Torbalı, güçlü sanayi yapısıyla İzmir’in en hızlı gelişen ilçesi konumunda. Ancak en büyük engelimiz, öğrenci yurdumuzun olmaması. İlçemizde ne özel sektöre ait bir yurt var ne de KYK yurdu mevcut. Bu durum öğrencilerimiz için ciddi sıkıntılar yaratıyor. Eğer bu sorun çözülürse, hem öğrenci sayısı artar hem de ilçemizin sanayisi daha nitelikli iş gücüne sahip olur. Yurt yatırımı için özel sektörü teşvik edeceğiz.”

Torbalı MYO Müdürü Dikici’den yurt için işbirliği vurgusu

Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun yeni müdürü Tuncay Dikici ise, okulun gelişimi için önemli adımlar atıldığını belirterek, iş dünyasıyla yapılacak işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Dikici, “Torbalı sanayisi ve genç nüfusuyla önemli bir merkez. YÖK ile yapılan protokoller sayesinde sanayi ve üniversite işbirliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada Torbalı Ticaret Odası ile yapılacak işbirlikleri, bizim için çok değerli. Yurt sorununun çözülmesi halinde öğrenci sayımız artacak, eğitim faaliyetlerimiz çok daha geniş kitlelere ulaşacak” dedi.

İlçede eğitim ve sanayi işbirliği artacak

Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun mevcut durumu, eğitim ve sanayi işbirliğini artırmak için elverişli bir fırsat sunuyor. Yeni yurt yatırımlarıyla öğrenci sayısının artması, bölgedeki sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlayacak. Hem öğrencilere daha iyi eğitim imkanı sunulacak hem de Torbalı'nın büyüyen sanayisi için daha kalifiye elemanlar yetiştirilecek.