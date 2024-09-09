Torbalı Ticaret Odası (TTO) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Torbalı Şubesi, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi kız çocuklarına yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında, maddi imkânları kısıtlı ancak eğitim hayatında başarı gösteren kız çocuklarına okul kıyafeti, spor ayakkabı ve çanta yardımı yapıldı. Yardımlar, çocukların eğitim sürecinde motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.

Kız çocuklarına destek, geleceğe yatırım

ADD Torbalı Şube Başkanı Emine Ece, projenin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Bir millet, irfan ordusuna malik olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür” sözlerini hatırlattı. Ece, "Kız çocuklarımızın eğitimi, toplumumuzun geleceği için hayati bir öneme sahip. Onlara verilen her destek, sadece bireysel başarılarını değil, ülkemizin de aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Destekler nasıl organize edildi?

Proje, Torbalı’daki okul müdürleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler, ailelerinin maddi durumu ve eğitimdeki başarıları göz önüne alınarak seçildi. Yardım kampanyasında, ADD Torbalı Şube Başkanı Emine Ece, TTO Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Aksoy ve KOSGEB Müdürü Sultan Mert’in organizasyon sürecine önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Eğitimde fırsat eşitliğine büyük katkı

Ece, projeye destek veren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’a ve ekibine teşekkür ederek, “Bu tür yardımlar, eğitimin kalitesini artırırken, çocuklarımızın kendine olan güvenini pekiştiriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, eğitim yoluyla daha iyi bir geleceğe hazırlamak için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Toplumun gelişimine katkı

Projeye destek veren Torbalı Ticaret Odası, kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine kavuşmalarını sağlayarak, topluma örnek bir adım atmış oldu. TTO, sadece ticaretin değil, sosyal sorumluluğun da merkezinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Yardımlar sayesinde, imkânları kısıtlı çocukların eğitim sürecinin desteklenmesi ve geleceğe umutla bakmaları hedefleniyor.