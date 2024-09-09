İzmir'de bugün(9 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 9 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MELEK ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR
02326161058
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ENIS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK
MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK
TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI
2324217979
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ELİF ÖYKÜ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
AKDENİZ MAH. AKDENİZ CAD. NO:8/G
02324841956
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NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
4209 SK. NO:31/A
3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
02324619045
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FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A
SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI
02323511020
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EBRU ECZANESİ - AYRANCILAR
MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR
02323365293
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YENİ BARIŞ ECZANESİ - BALÇOVA
EGITIM MAH. DUMLUPINAR SK. NO:3/A
DUMLUPINAR SK. SAĞLIK OCAĞI YANI
02322790576
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KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/B
YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
02322442255
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI
ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A
Sancak Camii Arkası
02323419490
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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
2326327227
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA
02323390309
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BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR
02323420142
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YONCA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MAH.275/8 SOK.NO:10/D BAYRAKLI
KIZILAY KAN MERKEZİ ARKA SOKAĞI
2323485353
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SÖZERİ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1754 SOK. NO:38
02325028612
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YUMRUTAŞ ECZANESİ - BOZYAKA
2904 SOK. BAHAR MAH. NO:3/B
BOZYAKA EĞİT.VE ARAŞT.HAST.ACİL KARŞISI-KAYMAKAMLIK YANI
02322281771
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MAT ECZANESİ - BUCA 1
UĞUR MUMCU CD. 31/G
DEU EĞİTİM FAK KARŞISI
02324200131
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ECEM ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:53/A
ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ YANI
02324538854
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TÜLAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİOSMANPAŞA MH. 5227 SK. NO:67/B ÇAMDİBİ
DEBRE CAMİİ SOKAK KARTAL BÜFE ARKASI-DERMAN GÖĞÜS KLİNİĞİNİ GEÇİNCE
02324619514
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME
INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
2327120440
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FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D
05339484002
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YENİKENT ECZANESİ - ÇİĞLİ
8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT
EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323763643
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MALTEPE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE MAH 8110/5 SOK NO:9/B
02323761113
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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ
SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
02326714114
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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
02322711099
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VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:55/B
EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ YANI
02322758288
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YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
02324400205
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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
02322524228
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SEDEF ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B
SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI
02322767000
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE
ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
5339163129
02322855862
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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
2323655494
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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TUNCA ECZANESİ - HATAY
POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:667/A
02322463779
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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
02322784070
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SANAYI ECZANESİ - KARABAĞLAR
ASIKVEYSEL MAH 5733 SOK.82/2A KARABAGLAR IZMIR
ESKİ AYDIN YOLU KEMAL TARIM HUZUREVİ KARŞISI
2322104242
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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KARSIYAKA SEVGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1710 SOK.NO:48/A
ESHOT SK İZSU TEDAŞ KARŞISI
02323814381
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ADA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B
ALAYBEY 3M MİGROS KARŞISI-(0546 822 81 89)
02323651030
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RIDVAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6418 SK. NO:73/B
02323373335
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ENÇ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. ERDOĞAN AKKAYA SOK. NO:41/A
02323484545
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ÇİMEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MAH. 157 SK. NO:43/A
02328783274
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SERA ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
02325723242
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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
02327824041
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MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
2328326962
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EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A
02328383676
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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
2322854527
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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SEKER ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
02322397994
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KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A
02325457848
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
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ŞAHİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:25/A
05011525060
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ITIR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
02328926227
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AŞIKPAŞA ECZANESİ - ŞİRİNYER
YİĞİTLER MAH. MENDERES CAD. NO:234/A
TUĞBA KURUYEMİŞ YANI, GRATİS KARŞISI
02324385050
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DÖRT EYLÜL ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.ENSTITÜ CAD.NO:16/A
2325115292
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CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A
CAN KIRTASİYE YANI
02328556160
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CANSU ECZANESİ - TORBALI
TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A
KİPA YOLU ÜZERİNDE,ŞAHİN SİMİTİN ÇAPRAZI
02329993770
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA
YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18
02327626465
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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ULUS ECZANESİ - ÜÇYOL
277 SOKAK NO:72/A ÜÇYOL KONAK
BETON YOL ÜZERİ (0532 779 01 21)
2322275230
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZİLER CD. NO:353/2E
02322642909
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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
2322454042
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