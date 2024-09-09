İzmir'de bugün(9 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 9 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MELEK ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR

02326161058

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ENIS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK

MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK

TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI

2324217979

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ELİF ÖYKÜ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

AKDENİZ MAH. AKDENİZ CAD. NO:8/G

02324841956

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NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

4209 SK. NO:31/A

3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI

02324619045

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FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A

SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI

02323511020

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EBRU ECZANESİ - AYRANCILAR

MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR

02323365293

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YENİ BARIŞ ECZANESİ - BALÇOVA

EGITIM MAH. DUMLUPINAR SK. NO:3/A

DUMLUPINAR SK. SAĞLIK OCAĞI YANI

02322790576

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KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

POLAT CAD. NO:99/B

YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI

02322442255

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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A

SAĞLIK OCAĞI YANI

2325817516

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KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI

ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A

Sancak Camii Arkası

02323419490

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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A

2326327227

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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

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YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA

02323390309

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BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR

02323420142

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YONCA ECZANESİ - BORNOVA 3

MANAVKUYU MAH.275/8 SOK.NO:10/D BAYRAKLI

KIZILAY KAN MERKEZİ ARKA SOKAĞI

2323485353

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SÖZERİ ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA MAH. 1754 SOK. NO:38

02325028612

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YUMRUTAŞ ECZANESİ - BOZYAKA

2904 SOK. BAHAR MAH. NO:3/B

BOZYAKA EĞİT.VE ARAŞT.HAST.ACİL KARŞISI-KAYMAKAMLIK YANI

02322281771

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MAT ECZANESİ - BUCA 1

UĞUR MUMCU CD. 31/G

DEU EĞİTİM FAK KARŞISI

02324200131

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ECEM ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:53/A

ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ YANI

02324538854

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TÜLAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZİOSMANPAŞA MH. 5227 SK. NO:67/B ÇAMDİBİ

DEBRE CAMİİ SOKAK KARTAL BÜFE ARKASI-DERMAN GÖĞÜS KLİNİĞİNİ GEÇİNCE

02324619514

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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

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GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME

INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E

2327120440

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FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D

05339484002

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YENİKENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT

EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323763643

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MALTEPE ECZANESİ - ÇİĞLİ

ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE MAH 8110/5 SOK NO:9/B

02323761113

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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E

02326714114

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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A

2328127700

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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR

02322711099

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VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:55/B

EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ YANI

02322758288

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YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B

Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı

02324400205

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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A

SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE

02322524228

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SEDEF ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B

SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI

02322767000

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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK

02324332764

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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B

5339163129

02322855862

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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A

2323655494

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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322345262

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TUNCA ECZANESİ - HATAY

POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:667/A

02322463779

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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B

02322784070

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SANAYI ECZANESİ - KARABAĞLAR

ASIKVEYSEL MAH 5733 SOK.82/2A KARABAGLAR IZMIR

ESKİ AYDIN YOLU KEMAL TARIM HUZUREVİ KARŞISI

2322104242

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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KARSIYAKA SEVGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1710 SOK.NO:48/A

ESHOT SK İZSU TEDAŞ KARŞISI

02323814381

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ADA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B

ALAYBEY 3M MİGROS KARŞISI-(0546 822 81 89)

02323651030

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RIDVAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MH. 6418 SK. NO:73/B

02323373335

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ENÇ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. ERDOĞAN AKKAYA SOK. NO:41/A

02323484545

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ÇİMEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

MEHMET AKİF ERSOY MAH. 157 SK. NO:43/A

02328783274

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SERA ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A

2326880151

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BUSE ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C

02325723242

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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B

MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA

02327824041

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MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6

2328326962

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EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A

02328383676

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FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI

2322854527

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

05307689698

2327378744

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SEKER ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B

02322397994

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KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A

02325457848

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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A

02324795435

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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ

232812219

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ŞAHİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:25/A

05011525060

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ITIR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A

02328926227

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AŞIKPAŞA ECZANESİ - ŞİRİNYER

YİĞİTLER MAH. MENDERES CAD. NO:234/A

TUĞBA KURUYEMİŞ YANI, GRATİS KARŞISI

02324385050

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DÖRT EYLÜL ECZANESİ - TİRE

YENI MAH.ENSTITÜ CAD.NO:16/A

2325115292

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CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A

CAN KIRTASİYE YANI

02328556160

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CANSU ECZANESİ - TORBALI

TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A

KİPA YOLU ÜZERİNDE,ŞAHİN SİMİTİN ÇAPRAZI

02329993770

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA

YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18

02327626465

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A

02327523636

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ULUS ECZANESİ - ÜÇYOL

277 SOKAK NO:72/A ÜÇYOL KONAK

BETON YOL ÜZERİ (0532 779 01 21)

2322275230

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZİLER CD. NO:353/2E

02322642909

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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9033 SOK. NO:21/A YESILYURT

2322454042

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