İzmir'de bugün(9 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 9 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

 MELEK ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR
 02326161058
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 ENIS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK

 MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK
 TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI
 2324217979
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 ELİF ÖYKÜ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 AKDENİZ MAH. AKDENİZ CAD. NO:8/G
 02324841956
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 NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 4209 SK. NO:31/A
 3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
 02324619045
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 FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A
 SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI
 02323511020
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 EBRU ECZANESİ - AYRANCILAR

 MUSTAFA KEMALPAŞA MH. 56/2 SK. NO:9/7 AYRANCILAR
 02323365293
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 YENİ BARIŞ ECZANESİ - BALÇOVA

 EGITIM MAH. DUMLUPINAR SK. NO:3/A
 DUMLUPINAR SK. SAĞLIK OCAĞI YANI
 02322790576
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 KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/B
 YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
 02322442255
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 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
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 KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI

 ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A
 Sancak Camii Arkası
 02323419490
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 ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
 2326327227
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA
 02323390309
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 BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR
 02323420142
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 YONCA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MAH.275/8 SOK.NO:10/D BAYRAKLI
 KIZILAY KAN MERKEZİ ARKA SOKAĞI
 2323485353
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 SÖZERİ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1754 SOK. NO:38
 02325028612
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 YUMRUTAŞ ECZANESİ - BOZYAKA

 2904 SOK. BAHAR MAH. NO:3/B
 BOZYAKA EĞİT.VE ARAŞT.HAST.ACİL KARŞISI-KAYMAKAMLIK YANI
 02322281771
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 MAT ECZANESİ - BUCA 1

 UĞUR MUMCU CD. 31/G
 DEU EĞİTİM FAK KARŞISI
 02324200131
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 ECEM ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:53/A
 ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ YANI
 02324538854
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 TÜLAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZİOSMANPAŞA MH. 5227 SK. NO:67/B ÇAMDİBİ
 DEBRE CAMİİ SOKAK KARTAL BÜFE ARKASI-DERMAN GÖĞÜS KLİNİĞİNİ GEÇİNCE
 02324619514
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME

 INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
 2327120440
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 FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D
 05339484002
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 YENİKENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT
 EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323763643
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 MALTEPE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE MAH 8110/5 SOK NO:9/B
 02323761113
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 ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
 02326714114
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 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
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 ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
 02322711099
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 VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:55/B
 EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ YANI
 02322758288
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 YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
 Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
 02324400205
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 YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
 SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
 02322524228
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 SEDEF ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B
 SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI
 02322767000
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

 ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
 5339163129
 02322855862
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 KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
 2323655494
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 TUNCA ECZANESİ - HATAY

 POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:667/A
 02322463779
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 DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
 02322784070
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 SANAYI ECZANESİ - KARABAĞLAR

 ASIKVEYSEL MAH 5733 SOK.82/2A KARABAGLAR IZMIR
 ESKİ AYDIN YOLU KEMAL TARIM HUZUREVİ KARŞISI
 2322104242
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 KARSIYAKA SEVGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1710 SOK.NO:48/A
 ESHOT SK İZSU TEDAŞ KARŞISI
 02323814381
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 ADA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B
 ALAYBEY 3M MİGROS KARŞISI-(0546 822 81 89)
 02323651030
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 RIDVAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6418 SK. NO:73/B
 02323373335
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 ENÇ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. ERDOĞAN AKKAYA SOK. NO:41/A
 02323484545
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 ÇİMEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MAH. 157 SK. NO:43/A
 02328783274
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 SERA ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
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 BUSE ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
 02325723242
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 ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
 MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
 02327824041
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 MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
 2328326962
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 EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A
 02328383676
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 FULYA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO:1032/C GÜZELYALI
 2322854527
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 SEKER ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
 02322397994
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 KARDELEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:40/A
 02325457848
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219
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 ŞAHİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:25/A
 05011525060
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 ITIR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
 02328926227
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 AŞIKPAŞA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 YİĞİTLER MAH. MENDERES CAD. NO:234/A
 TUĞBA KURUYEMİŞ YANI, GRATİS KARŞISI
 02324385050
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 DÖRT EYLÜL ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.ENSTITÜ CAD.NO:16/A
 2325115292
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 CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A
 CAN KIRTASİYE YANI
 02328556160
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 CANSU ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A
 KİPA YOLU ÜZERİNDE,ŞAHİN SİMİTİN ÇAPRAZI
 02329993770
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA

 YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18
 02327626465
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 ULUS ECZANESİ - ÜÇYOL

 277 SOKAK NO:72/A ÜÇYOL KONAK
 BETON YOL ÜZERİ (0532 779 01 21)
 2322275230
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZİLER CD. NO:353/2E
 02322642909
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 GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
 2322454042
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Editör: Engin Keskin