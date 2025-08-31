İzmir, 94 yıllık tarihiyle Türkiye fuarcılığının önde gelen etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Buca Hasanağa Bahçesi ve Gaziemir Festival Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, 10 farklı Balkan ülkesi ile Türkiye’den gelen ekipler sahne alarak izleyicilere renkli gösteriler sundu.

Festivalin ikinci gününde Buca’da Rumeli Band, Gaziemir’de ise Çiğdem Taştan sahne alarak izleyicilere müzik ziyafeti verdi. Dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra tiyatro ve halk oyunlarıyla da zenginleşen festival, İzmir’de kültürlerarası etkileşimi pekiştiriyor.

Festivalde bugün de dopdolu program

Festival, 31 Ağustos Pazar günü Bornova, Karşıyaka ve Çiğli’de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında;

19.00 Bornova / Çamdibi / Atatürk Parkı: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya halk oyunları ekiplerinin gösterileri.

20.00 Bornova / Çamdibi / Atatürk Parkı: Tiyatro “Taksiratlı Şekibe” gösterimi.

18.00 Çiğli / Kasaplar Meydanı: Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Romanya ve Türkiye ekiplerinin halk oyunları performansları.

19.00 Çiğli / Kasaplar Meydanı: İzBB Kültür Orkestrası konseri.

19.30 Karşıyaka / Fikri Altay Mahallesi / Top Sahası: Kosova, Romanya, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan ve Karadağ ekiplerinin halk oyunları gösterileri.

20.30 Karşıyaka / Fikri Altay Mahallesi / Top Sahası: Orkestar Sertan konseri.

Festival, farklı kültürleri buluşturarak İzmir’in sosyal ve kültürel hayatına renk katmaya devam ediyor.