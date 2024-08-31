Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir gözlemlenirken, yatırımcıların dikkatleri ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna dair işaretler, "yumuşak iniş" beklentilerini artırmış olsa da, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler piyasa fiyatlamalarını zorlaştırdı.

Temmuz ayında ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) aylık yüzde 0,5 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artış gösterdi. Haziran ayında bu endeks, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, gıda ve enerji hariç, temmuz ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı.

ABD'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 artış gösterdi. Önceki tahminler yüzde 2,8 büyüme öngörüyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 2,8 artış kaydetti.

İşsizlik maaşı başvurularında ise geçen hafta 231 bin olarak kaydedilen rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD'nin açıklanan verileri, ekonominin resesyona girmeden enflasyonla başa çıkabileceğine işaret etti. Faiz indirimleri konusunda bankaların yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir indirim yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, 50 baz puanlık bir indirimin Kasım ya da Aralık'taki toplantılarda yapılabileceği öngörülüyor.

Teknoloji hisselerinde düşüşler borsa üzerinde etkili oldu

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir izledi. Nvidia'nın 28 Temmuz'da sona eren çeyrekte elde ettiği 30 milyar dolarlık gelir, piyasa beklentilerini aşarken rekor seviyeye ulaştı. Ancak, şirketin hisseleri geçen hafta yüzde 7,7 değer kaybetti. Nvidia'nın en gelişmiş çipi olan Blackwell’in üretimindeki gecikme, bu olumsuz tabloyu besleyen bir faktör olarak öne çıktı.

Diğer teknoloji devleri Meta ve Tesla'nın hisseleri de sırasıyla yüzde 1,27 ve yüzde 2,82 değer kaybetti. Bu gelişmelerle Nasdaq endeksi yüzde 0,92 gerilerken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 0,23 artış gösterdi. Ağustos ayında Dow Jones yüzde 1,8, S&P 500 yüzde 2,3, Nasdaq ise yüzde 0,7 kazanç sağladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların azaldığını göstermesiyle pozitif bir seyir izledi. Almanya'da ikinci çeyrekte GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,1 daraldı, yıllık bazda ise değişim göstermedi. Almanya'da TÜFE ağustos ayında aylık yüzde 0,1 azaldı ve yıllık yüzde 1,9 arttı. Avro Bölgesinde enflasyon yıllık yüzde 2,2 ile üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi yapabileceği beklentisi, bölge borsalarındaki olumlu havayı destekledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,47 değer kazandı.

Asya piyasaları karışık bir seyir izledi

Asya borsalarında, ABD'deki teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisi gözlemlendi. Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Japonya'nın faiz artırımlarına devam edeceği tahminleri, bölge genelinde risk algısını artırdı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bu ay politika faizini sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise, piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izleyerek, ekonominin beklendiği gibi büyümeye devam etmesi durumunda para politikasını sıkılaştırabileceğini belirtti.

Japonya'da ağustos ayı tüketici güven endeksi beklentilerin altında kalırken, Tokyo TÜFE verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. BYD'nin ikinci çeyrek net karı, agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artış gösterdi.

Türkiye’de büyüme ve enflasyon verileri takip ediliyor

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,71 artışla 9.833,22 puandan kapadı. Dolar/TL, yüzde 0,3 artışla 34,0817'den işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti ve TL mevduat için faiz oranı üst sınırını yüzde 84'e yükseltti.

Gelecek hafta Türkiye'de büyüme ve enflasyon verileri dikkatle takip edilecek. Ekonomistler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3 artmasını bekliyor. Ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 2,64 artması öngörülüyor.