Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk ve Gaziemir’den gelen 5000 öğrenci, Türkiye’nin seçkin 38 üniversitesi ile bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece BABAN yaptı. BABAN, gençlerle samimi bir sohbet havasında geçen konuşmasında, kariyerine giden yolda attığı adımları ve bu süreçte karşılaştığı zorlukları anlattı.

Prof. Dr. BABAN, “Benim hikâyem 19 yaşında çalışmaya başlamamla şekillendi. Hayatınızda atacağınız her küçük adım, bir sonraki büyük adımın zeminini oluşturur. Cesur olun, hata yapmaktan korkmayın. Çünkü başarısızlıklar aslında sizi büyütür.” dedi.

Öğrencilere kendi deneyimlerinden yola çıkarak ilham veren BABAN, ilkokulda dergi çıkarmaktan akademisyenliğe, oradan da NATO’da eğitim vermeye uzanan kariyer yolculuğunu paylaştı.

“Ben cesaret etmeseydim, ‘Yapamazsın’ denildiği anlarda durmayı seçseydim bugün burada olamazdım. Bu yüzden siz de kendinizi sınırlamayın. Her fırsatı bir öğrenme alanı olarak görün. Çünkü her yeni deneyim, sizi bir adım ileri taşır.” diye konuştu.

Prof. Dr. BABAN, ayrıca ikinci doktorasını uluslararası ilişkiler alanında yaptığını ve farklı alanlarda kendini geliştirmenin önemine vurgu yaptı: “Bir meslek sizi tanımlamaz, siz mesleğinizi şekillendirirsiniz. Farklı alanlarda bilgi sahibi olmak, sizi özgürleştirir. Kendinize yatırım yapın, araştırın, sorgulayın ve üretin.”

Akademik yaşamında karşılaştığı zorlukları da gençlerle paylaşan BABAN, tiyatronun, iletişimin ve sanatın kişisel gelişim üzerindeki katkılarını anlattı. “Tiyatro bana insanlara yalnızca insan olarak bakmayı öğretti. Başarı yalnızca derslerle değil, kendinizi çok yönlü geliştirmenizle gelir.” sözleriyle öğrencilere mesaj verdi.

Programın ikinci konuşmacısı Uzman Psikolojik Danışman Ece TÖZENİŞ AYAZ oldu. AYAZ, sınav sürecinde motivasyon ve hedef belirleme konularına değinerek, “Başarılı kişileri diğerlerinden ayıran şey zekâ değil; uzun vadeli hedefler için gösterilen tutku ve sebat duygusudur.” dedi.

AYAZ, öğrencilerin sınav döneminde yaptığı hatalara da dikkat çekti: “Sınava aşırı anlam yüklemek, zamanı verimsiz kullanmak ve mükemmeliyetçilik kaygıyı artırır. Önemli olan hata yapmaktan korkmamak ve denemekten vazgeçmemektir.”

Programda ayrıca YKS Türkiye Birincisi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Berra KURUŞ da yer aldı. Gün boyu Boğaziçi Üniversitesi standında öğrencilerle buluşan KURUŞ, sınav sürecindeki deneyimlerini paylaşarak motive edici konuşmalar yaptı.

Etkinlik sonunda Eğitimci Burak AKKOL, “Torbalı’da ve çevre ilçelerde yaşayan 5000 öğrenciyi 38 üniversiteyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin geleceğine yön verecek programlara devam edeceğiz. Bu noktada ilçemiz için önemli projelere imza atmanın ve eğitim alanında farkındalık yaratmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bizler bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehirde yaşamaya devam edeceğiz. Eğitim alanında birbirinden farklı, kaliteli, nitelikli projeler yapmaya devam edeceğiz. Üniversite sınavına hazırlanan tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri’nde bizleri yalnız bırakmayan eğitimci dostlarımıza ve sınav hazırlanan gençlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.