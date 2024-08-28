Torbalı'da 79 Çocuk Için Renkli Sünnet Şöleni

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Torbalı İlçe Örgütü, 79 çocuğa düzenlediği sünnet şöleniyle unutulmaz anlar yaşattı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in de şahsi olarak destek verdiği etkinlik, kortej yürüyüşü ile başladı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Şölende renkli anlar

Torbalı'da CHP İlçe Örgütü binası önünde başlayan kortej, Belediye Başkanı Övünç Demir’in bir sünnet çocuğunu makam arabasına almasıyla dikkat çekti. Onlarca aracın katıldığı kortej, Torbalı sokaklarında yapılan turun ardından sona erdi. Sünnet şöleninde çocukların sünnet kıyafetlerinden ulaşımına kadar her şey ücretsiz olarak karşılandı. Etkinlikte ayrıca çeşitli ikramlar, oyunlar ve gösteriler düzenlendi. Çocuklara hediyeler de dağıtıldı.

"Geleceğimiz için her şeyi yapacağız"

CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ekonomik krizin vatandaşın belini büktüğü bu dönemde ailelerimize destek olmak istedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her şeyi yapacağız. Sünnet şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bir dayanışma şölenidir"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik sadece basit bir sünnet şöleni değil, aynı zamanda bir dayanışma şölenidir. Herkesin kardeş olduğu bu şehirde, hep birlikte gülmeye devam ediyoruz. Dayanışmayı ve birlikteliği çoğalttığımız günler daim olsun" ifadelerini kullandı.